Белфаст, Великобритания, , 07:47 — REGNUM Сборная Германии одержала победу над командой Северной Ирландии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе сборной Германии голы забили защитник Марцель Хальстенберг и полузащитник Серж Гнабри.

В настоящее время сборная Германии идёт на первом месте в группе С, имея в активе 12 очков. Сборная Северной Ирландии также набрала 12 очков и занимает второе место.

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