Глазго, Великобритания, , 07:38 — REGNUM Сборная Бельгии одержала победу над командой Шотландии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.

В составе сборной Бельгии голы забили нападающий Ромелу Лукаку, защитник Томас Вермален и Тоби Алдервейрелд и полузащитник Кевин де Брёйне.

В настоящее время сборная Бельгии идёт на первом месте в группе I, имея в активе 18 очков. Сборная Шотландии с шестью очками занимает пятое место.

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