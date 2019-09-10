Калининград, , 07:17 — REGNUM Сборная России одержала победу над командой Казахстана в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.

Отметим, что штрафной удар был назначен после того, как Юрий Жирков поборолся за мяч на левом фланге, а защитник сборной Казахстана нарушил правила, сбив Жиркова.

В настоящее время сборная России идёт на втором месте в группе I, имея в активе 15 очков. Сборная Казахстана с семью очками занимает третье место.

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