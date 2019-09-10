Пекин, , 05:23 — REGNUM План превращения Китая в ведущую спортивную нацию был выпущен Генеральной канцелярией Госсовета КНР и напечатан Народным издательством КНР, передает 9 сентября агентство Синьхуа.

Буклет доступен для приобретения в книжном магазине «Синьхуа», во всех его отделениях по всей Поднебесной. Полный текст плана, а также ответы на вопросы журналистов, данные чиновниками Главного управления спорта Китая по этому вопросу, также включены в буклет.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в 2016 году Госсовет КНР опубликовал национальный план развития спорта до 2020 года, в рамках которого должно было быть выделено 1,5 трлн юаней или $228 млн, что является рекордным для Поднебесной.

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