Турин, Италия, , 15:58 — REGNUM Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри хочет, чтобы нападающий Криштиану Роналду забил 40 голов в чемпионате Италии в нынешнем сезоне. Об этом он сообщает Tuttosport.

Сарри высказал пожелание Роналду по количеству голов за сезон. В настоящее время рекорд Серии А принадлежит нападающему Гонсало Игуаину, который забил 36 голов в составе «Наполи».

Ранее сообщалось, что Роналду является самым быстрым нападающим Серии А. Его максимальная скорость составила 34,62 км/ч.

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