Пекин, , 15:35 — REGNUM Сборная Греции по баскетболу одержала победу над командой Чехии в матче группового этапа Кубка мира — 2019. Встреча завершилась со счётом 84:77.

После первой четверти греческая команда лидировала с разницей в шесть очков, однако перед большим перерывом чешским баскетболистам удалось отыграться.

В третьей четверти Греция совершила рывок в девять очков, который в итоге и позволил одержать победу.

Итоговое положение в группе определится после матча сборных США и Бразилии. В активе у американцев четыре победы, в то время как Бразилия, Греция и Чехия выиграли по три раза.

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