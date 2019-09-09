Рига, , 15:14 — REGNUM Фигуристы из Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия заняли второе место на третьем этапе Гран-при по танцам на льду среди юниоров в Риге, передает 9 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

Первое место завоевал российский дуэт Елизаветы Худайбердыевой и Андрея Филатова, которые опередили своих соперников из Грузии на 0,33 очка. Очередной этап для грузинской пары состоится в конце сентября на гран-при в Загребе.

Напомним, на Гран-при в Риге по сумме двух программ российская пара, занявшая первое место, набрала 165,59 балла. Третье место на соревнованиях заняли Софья Тютюнина и Александр Шустицкий из России.

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