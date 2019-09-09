Ашхабад, , 15:06 — REGNUM Туркменская баскетбольная команда «Ашхабад» завоевала второе место на международном турнире 3×3 Asia Quest Final, проходившем на Мальдивах, — передает «Информационный портал Туркменистана».

Пробившись в полуфинал, туркменские спортсмены смогли победить индийскую команду «Пенджаб Стилерз» со счетом 21:16. Но в финальной части соревнований всё же проиграли монгольской команде «Архангай» со счетом 21:7.

Также стало известно, что женская команда «Ашхабад» по результатам двух матчей потерпела поражение и оказалась на десятом место. В итоге ей так и не удалось пробиться в плей-офф и продолжить участие в чемпионате.