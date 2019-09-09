Манчестер, Великобритания, 9 сентября 2019, 14:47 — REGNUM «Манчестер Сити» стал первым в мире футбольным клубом, который потратил на футболистов свыше €1 млрд. Об этом сообщает CIES Football Observatory.
Отмечается, что общая стоимость всех нынешних футболистов «Манчестер Сити» составляет €1,014 млрд. Второе место занял ПСЖ, вложивший в свой состав €913 млн. Замыкает тройку «Реал», затраты которого составили €902 млн.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
- «Манчестер Сити» (Англия) — € 1014 млн
- «Пари Сен-Жермен» (Франция) — € 913 млн
- «Реал» (Испания) — € 902 млн
- «Манчестер Юнайтед» (Англия) — € 751 млн
- «Ювентус» (Италия) — € 719 млн
- «Барселона» (Испания) — € 697 млн
- «Ливерпуль» (Англия) — € 639 млн
- «Челси» (Англия) — € 561 млн
- «Атлетико» (Испания) — € 550 млн
- «Арсенал» (Англия) — € 498 млн.
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