Манчестер, Великобритания, 9 сентября 2019, 14:47 — REGNUM «Манчестер Сити» стал первым в мире футбольным клубом, который потратил на футболистов свыше €1 млрд. Об этом сообщает CIES Football Observatory.

Отмечается, что общая стоимость всех нынешних футболистов «Манчестер Сити» составляет €1,014 млрд. Второе место занял ПСЖ, вложивший в свой состав €913 млн. Замыкает тройку «Реал», затраты которого составили €902 млн.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

  1. «Манчестер Сити» (Англия) — € 1014 млн
  2. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — € 913 млн
  3. «Реал» (Испания) — € 902 млн
  4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — € 751 млн
  5. «Ювентус» (Италия) — € 719 млн
  6. «Барселона» (Испания) — € 697 млн
  7. «Ливерпуль» (Англия) — € 639 млн
  8. «Челси» (Англия) — € 561 млн
  9. «Атлетико» (Испания) — € 550 млн
  10. «Арсенал» (Англия) — € 498 млн.

Читайте также: Главный тренер «Манчестер Сити» хочет приобрести ещё одного защитника