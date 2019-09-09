Манчестер, Великобритания, , 14:47 — REGNUM «Манчестер Сити» стал первым в мире футбольным клубом, который потратил на футболистов свыше €1 млрд. Об этом сообщает CIES Football Observatory.

Отмечается, что общая стоимость всех нынешних футболистов «Манчестер Сити» составляет €1,014 млрд. Второе место занял ПСЖ, вложивший в свой состав €913 млн. Замыкает тройку «Реал», затраты которого составили €902 млн.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

«Манчестер Сити» (Англия) — € 1014 млн «Пари Сен-Жермен» (Франция) — € 913 млн «Реал» (Испания) — € 902 млн «Манчестер Юнайтед» (Англия) — € 751 млн «Ювентус» (Италия) — € 719 млн «Барселона» (Испания) — € 697 млн «Ливерпуль» (Англия) — € 639 млн «Челси» (Англия) — € 561 млн «Атлетико» (Испания) — € 550 млн «Арсенал» (Англия) — € 498 млн.

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