Ла-Плата, , 13:36 — REGNUM Знаменитый футболист Диего Марадона стал главным тренером аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима». Об этом сообщается на сайте клуба.

Презентация Марадоны прошла во время открытой тренировки команды. Болельщики клуба заполнили домашний стадион и поприветствовали нового тренера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне Марадона покинул мексиканский клуб «Дорадос», который выступает во втором дивизионе страны. Он ушёл из клуба из-за операций на плече и колене.

Напомним, в сентябре 2018 года Марадона возглавил «Дорадос», подписав контракт на 11 месяцев на сумму $2 млн.