Москва, 9 сентября 2019, 13:30 — REGNUM Новичок ЦСКА Лукас Сантос проведёт дебютный матч в составе «армейцев». Об этом 9 сентября сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что бразильский полузащитник выйдет на поле в основном составе команды на товарищеский матч с московским «Араратом».
Напомним, Сантос перешёл в ЦСКА из «Васко да Гамы» на правах аренды. Соглашение 20-летнего игрока рассчитано до окончания 2019 года и предусматривает опцию дальнейшего выкупа.
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