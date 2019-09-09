Рим, , 13:16 — REGNUM Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи отказался извиняться перед нападающим сборной Армении и ФК «Сочи» Александром Карапетяном. Об этом сообщает Football Italia.

«Такие вещи бывают, я не чувствую необходимости приносить извинения», — сказал Бонуччи.

Напомним, Карапетян и Бонуччи столкнулись во время отборочного матча чемпионата Европы — 2020 между сборными Армении и Италии.

В результате столкновения Карапетян получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. При этом на повторе видно, что нарушения со стороны Карапетяна не было, и он не ударил Бонуччи локтем. При этом итальянский защитник после столкновения упал и держался за лицо.

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