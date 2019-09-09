Москва, , 12:57 — REGNUM Фигуристы сборной России на контрольных прокатах представили программы, которые будут исполнять в сезоне 2019/20. Об этом 9 сентября сообщает «Р-спорт».

Контрольные прокаты состоялись 7−8 сентября в Москве на малой спортивной арене «Лужники». Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова представила короткую и произвольную программы, отметившись двумя качественными прокатами.

«Сейчас готовлюсь спокойно, не нервничаю, но хорошо, когда чуть-чуть есть мандраж, адреналин, иногда это помогает прыгать», — сказала Загитова.

Также отмечается, что Евгения Медведева допустила ошибки и на короткой, и на произвольной программах. А двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выполнила в одной программе три четверных прыжка.

Напомним, ранее Загитова заявила, что не будет усложнять программы в новом сезоне.

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