Милан, Италия, , 12:19 — REGNUM Миланский «Интер» представил новый резервный комплект игровой формы на сезон 2019/20. Об этом 9 сентября сообщается на странице команды в Twitter.

Форма выполнена в чёрном цвете со вставками, которые сделаны в непривычном для «Интера» жёлтом цвете.

https://twitter.com/Inter/status/1170977700640710656

В настоящее время «Интер» лидирует в Серии А. После первых двух туров команда набрала шесть очков и занимает первое место.

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