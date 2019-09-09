Ярославль, , 11:54 — REGNUM Ярославский «Шинник» в домашнем матче Футбольной национальной лиги обыграл томскую «Томь» со счетом 2:1. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Игра прошла в Ярославле на стадионе «Шинник». Перед поединком футболисты обеих команд приняли участие в акции «Заряжай без мата», призывающей болельщиков не применять «непарламентские» выражения в ходе просмотра матчей. Что касается самой игры, то она прошла с преимуществом хозяев поля. «Шинник» открыл счет в первом тайме. Отличился полузащитник ярославцев Никита Дроздов. В начале второго тайма преимущество хозяев с пенальти удвоил капитан «Шинника» Эльдар Низамутдинов.

«Шинник» празднует взятие ворот ФК «Шинник»

«Первый гол сами себе привезли. Второй гол тоже. «Шинник» очень хорошо переходит от обороны к атаке. Второй тайм играли хорошо. Добавили в движении и точности передач. Настраиваем ребят при малейшей возможности бить по воротам, но пока это не получается», — комментировал исход матча главный тренер «Томи» Валерий Баскаков.

Именно дальний удар помог гостям сократить разницу в счете, гол на счету полузащитника «Томи» Николая Калинского. При счете 2:1 голевые моменты имели обе команды, но именно этот результат сохранился до конца поединка.

«Тяжелейший матч. Играли с соперником, который является одной из самых закрытых команд. Не случайно они пропустили так мало мячей. Отдали инициативу после пропущенного гола. Свои моменты нужно забивать, но этого не получилось во втором тайме», — сказал главный тренер «Шинника» Александр Побегалов.

Следующий матч Футбольной национальной лиги «Шинник» проведет на выезде против нижнекамского «Нефтехимика». Игра пройдет в Казани 14 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: «Луч» одолел «Шинник» в матче ФНЛ