Монреаль, Канада, , 11:21 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» не планирует заключать контракт с 40-летним российским защитником Андреем Марковым. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Марк Бержевен, сообщает MSN.

«Два года назад, когда у Маркова истёк контракт, клуб приложил усилия, чтобы заключить с ним новое соглашение, но он принял решение перейти в КХЛ. Это было два года назад, с того времени многое изменилось», — сказал Бержевен.

Он добавил, что клуб сменил стратегию развития, и руководство намерено предоставить шанс молодым хоккеистам.

Напомним, Марков выступал в НХЛ в составе «Монреаля». В 2017 году он перешёл в казанский «Ак Барс».

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