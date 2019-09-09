Берлин, , 10:35 — REGNUM Игрок датской команды Astralis Николай «device» Ридтц сломал трофейный кубок StarLadder Berlin Major 2019 по CS: GO во время церемонии награждения. Трансляция вручения кубка проходила 8 сентября на официальном Twitch-канале соревнования.

https://twitter.com/ZelionCS/status/1170770838905348096

Ридтц взял трофей в руки и поднял на головой, после чего нижняя крышка кубка отвалилась, обнажив многочисленные провода. Организаторы мероприятия никак не прокомментировали это событие.

Напомним, команда Astralis из Дании стала победителем чемпионата StarLadder Berlin Major 2019 по дисциплине CS: GO. В финале она обыграла коллектив из Казахстана AVANGAR со счётом 2:0.

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