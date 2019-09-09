Берлин, , 10:22 — REGNUM В Германии завершился чемпионат StarLadder Berlin Major 2019 по дисциплине CS: GO. Победителем стала датская команда Astralis, сообщил 8 сентября официальный сайт соревнования.

Игромир Иван Шилов © ИА REGNUM

В финале игроки из Дании обыграли киберспортивный коллектив из Казахстана AVANGAR со счётом 2:0. За победу Astralis получили внушительную сумму — $500 тыс.

Чемпионат StarLadder Berlin Major 2019 проходил с 23 августа по 8 сентября 2019 года в Берлине (Германия), за победу сражались 24 команды. Для Astralis эта победа стала третьей подряд, до этого они выиграли Intel Extreme Masters Season XIII — Katowice Major 2019 (Польша) и FACEIT Major — London 2018 (Великобритания).

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