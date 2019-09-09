История вопроса

Новости о системах единоборств и самозащиты.



Боевые искусства делятся на направления, виды, стили и школы. Среди наиболее известных – карате, самбо, дзюдо, бокс, кунг-фу, капоэйра, кик-боксинг, вольная борьба, сумо.



Часть стилей носит спортивный характер и предназначена для поединков по строго определенным правилам. Другие могут быть эффективны в уличной схватке или на поле боя во время военных действий.



В России проводится большое количество соревнований и турниров. Идет активное развитие боевых искусств народов России.