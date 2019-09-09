Москва, 9 сентября 2019, 09:45 — REGNUM Сегодня, 9 сентября, президент России Владимир Путин поприветствовал участников XII открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств, сообщается на сайте Кремля.
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Президент отметил, что для юных спортсменов участие в играх — отличная возможность продемонстрировать своё мастерство и получить полезный соревновательный опыт.
«Нынешние игры помогут участникам достичь намеченных целей, а у зрителей оставят незабываемые впечатления», — выразил уверенность Путин и пожелал успешных выступлений.
Как сообщало ИА REGNUM, XII открытые Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. пройдут с 8 по 23 сентября 2019 года в городе Анапа Краснодарского края в спортивном комплексе ЛОК «Витязь»
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