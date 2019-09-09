Белград, , 09:40 — REGNUM Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович получил травму в матче за сборную Сербии. Об этом сообщается на сайте Футбольного союза Сербии.

Йович вышел на замену на 87-й минуте в матче против команды Португалии (2:4) и усугубил повреждение, которое получил ранее на тренировке.

Отмечается, что Йович не сыграет 10 сентября в матче седьмого тура отбора Евро-2020 с Люксембургом. Такое решение было принято после консультации с врачом сборной Сербии.

Напомним, летом 2019 года 21-летний Йович перешёл в «Реал» из немецкого «Айнтрахта» за €60 млн. Соглашение рассчитано до 2025 года.

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