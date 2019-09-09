Москва, , 08:38 — REGNUM Московское «Торпедо» одержало победу с минимальным счетом над подмосковными «Химками» в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча состоялась в Москве на поле стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал защитник «Торпедо» Сергей Божин, который поразил ворота соперников на 17-й минуте матча.

Таким образом, «Торпедо» укрепило лидерство в ФНЛ, в активе команды 31 очко. «Химки» идут на втором месте с 27 очками.

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