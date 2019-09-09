Стокгольм, , 08:19 — REGNUM Сборная Швеции сыграла вничью с командой Норвегии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счёт в матче открыл полузащитник сборной Норвегии Стефан Йохансен на 45-й минуте. На 60-й минуте хавбек шведской команды Эмиль Форсберг восстановил равновесие.

В настоящее время сборная Швеции идёт на втором месте в группе F, имея в активе 11 очков. Сборная Норвегии с девятью очками занимает четвёртое место.

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