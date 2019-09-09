Уфа, , 07:21 — REGNUM Чемпионат России по бильярдному спорту в дисциплине «Русская пирамида» пройдет в Уфе. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Соревнования состоятся с 11 по 15 сентября в бильярдном клубе «Олимп» по ул. Гагарина, 1/3 в Уфе. Здесь же состоится официальное открытие чемпионата 11 сентября в 12:00 часов.

По словам организаторов, победителей состязаний наградят кубками, грамотами и медалями. Кроме этого, призерам, занявшим 1 и 2 место будет, присуждено звание мастера спорта.

Напомним, чемпионат по бильярду в Уфе проходит в рамках рамках V Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта на который съедутся более 500 участников из 23 регионов страны.