Екатеринбург, , 06:57 — REGNUM В Екатеринбурге стартовал XX чемпионат мира по боксу среди мужчин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Перед началом соревнований спортсменов по видеосвязи поприветствовал президент России Владимир Путин. Он пожелал участникам соревнования побед, успеха и здоровья.

Отметим, что на ЧМ-2019 по боксу среди мужчин принимают участие спортсмены из 77 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, мужской чемпионат мира по боксу проходит в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. В России подобный крупный спортивный форум проходит впервые после 1989 года, когда ЧМ по боксу проводили в Москве.

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