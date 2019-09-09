Ереван, , 00:59 — REGNUM В очередном матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Армении в Ереване обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 4−2. После игры главный тренер боснийцев Роберт Просинечки подал в отставку. Об этом сообщается на сайте федерации футбола Боснии и Герцеговины.

Роберт Просинечки Medija centar Beograd

«Я говорил со всеми и ухожу. Когда я пришёл в команду, я верил, что мы примем участие в Евро. Это нам не удалось, и тот, кто меня заменит, подготовит команду к Лиге Наций. Я больше не возглавляю команду», — сказал экс-наставник боснийцев.

Просинечки возглавил сборную Боснии и Герецеговины в 2018 году. На пресс-конференции в Ереване Просинечки заявил, что Босния потеряла шансы на выход из группы. Под руководством хорватского специалиста боснийцы заняли первое место в Группе 3 Лиги Б Лиги Наций.

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