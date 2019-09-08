Ереван, , 20:11 — REGNUM В рамках 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 национальная сборная Армении по футболу в Ереване обыграла сборную Боснии и Герцеговины со счетом 4:2.

Генрих Мхитарян отмечает забитый гол в ворота боснийцев © Photolure

Уже на третьей минуте счет в матче открыл капитан сборной Армении, новоиспеченный игрок итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян. Гости сравняли счет на 13-й минуте — гол забил форвард «Ромы» Эдин Джеко.

Во втором тайме Генрих Мхитарян оформил дубль, забив гол на 66-й минуте. Но уже через четыре минуты боснийцы вновь отыгрались, благодаря голу хавбека Амера Гояка.

На 77-й минуте после передачи Мхитаряна отличился Ованнес Амбарцумян, а уже в компенсированное арбитром время удар в сторону ворот Мхитаряна вынудил полузащитника сборной Боснии и Герцеговины Степана Лончара забить гол в собственные ворота.

Победа позволила Армении с девятью очками подняться на третье место в турнирной таблице в группе «J», обойдя сборную Боснии и Герцеговины на два очка. Лидируют со стопроцентным результатам итальянцы, на второй строчке расположились фины, которым сборная Армении уступает три очка.

С победой сборную Армении по футболу поздравил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Следующий матч в рамках текущего отборочного турнира сборная Армении сыграет на выезде против сборной Лихтенштейна 12 октября.

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