Париж, , 15:58 — REGNUM Аномально жаркая погода стала причиной смерти 1,5 тысяч человек во Франции за минувшее лето. Об этом 8 сентября в эфире радиостанции Franceinfo сообщила министр социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен.

По словам Бюзен, во время летней жары в этом году в ведомстве было зафиксировано превышение среднего значения смертности почти на 1,5 тысячи смертей. Из этих 1,5 тысяч половина умерших — люди старше 75 лет.

Точное число умерших, по данным Минздрава Франции, составляет 1435 человек. Из них 567 смертей было зафиксировано во время первого периода жары, в конце июня —начале июля и 858 во время второй волны аномальной жары, в конце июля.

Бюзен отметила, что в этом году аномально жаркая погода, которая наблюдалась на территории Франции в течение 18 дней, затронула около 20 млн человек. При этом министр добавила, что самый высокий показатель по смертности из-за жаркой погоды был зафиксирован в 2003 году, когда во Франции умерло около 15 тысяч человек.

Напомним, во Франции в конце июня текущего года, во время первого эпизода аномально жаркой погоды в ряде регионов температура воздуха поднялась выше 40 градусов по Цельсию. 28 июня в департаменте Эро на юге страны температура воздуха составила +48 градусов по Цельсию, что является абсолютным температурным рекордом для континентальной части Франции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Париже во время второй волны аномальной жары, 25 июля, температура воздуха составила +40,8 градусов по Цельсию, что является абсолютным температурным рекордом для французской столицы.

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