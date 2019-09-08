Питтсбург, США, , 15:50 — REGNUM Генеральный менеджер хоккейного клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд считает, что российский нападающий команды Евгений Малкин будет одним из лучших игроков лиги в нынешнем сезоне. Его слова приводит 8 сентября официальный сайт НХЛ.

«Он будет тем Евгением Малкиным, которого мы ожидаем увидеть», — заявил Рутерфорд, также добавив, что он и Майк Салливан встречались с игроком, и хоккеист выглядит отлично и хочет начать играть поскорее.

Также генеральный менеджер «Питсбурга» отметил, что, по его мнению, российский хоккеист будет одним из лучших хоккеистов в лиге. При этом он напомнил, что, хотя Малкин и отлично начал прошлый сезон, однако затем по ходу него произошел спад в его игре.

Отметим, команда «Питтсбург Пингвинз» в прошлом сезоне стала обладательницей Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии клуб «Бостон Брюинз».