Мюнхен, Германия, , 15:43 — REGNUM Голкипер мюнхенского футбольного клуба «Бавария» и сборной Германии по футболу Мануэль Нойер рассказал о том, что он знает в какой момент нужно свою заканчивать игровую карьеру.

«Завершу карьеру, когда больше буду не нужен, когда будет трудно сохранять мотивацию каждый день», — приводит Die Welt слова Нойера, который также отметил, что в настоящее время он чувствует, что нужен сборной и в ней все рады его видеть.

Кроме этого, игрок рассказал, что он так долго играет в своем клубе и национальной сборной из-за любви к футболу, так ему доставляет удовольствие играть и тренироваться.

Также футболист отметил, что несмотря на 33-летний возраст, у него есть ощущение, что он всегда может улучшить что-то в своей игре.

«Я до сих пор радуюсь тому, что все получается», — заключил Мануэль Нойер.

Отметим, футболист играет в составе мюнхенской «Баварии» с 2011 года, а за национальную сборную впервые выступал в 2009 году.