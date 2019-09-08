Флоренция, Италия, , 15:45 — REGNUM На приобретение в свой состав полузащитника флорентийского футбольного клуба «Фиорентина» Федерико Кьезо претендуют сразу два клуба итальянской Серии А, утверждает 8 сентября Corriere dello Sport.

По информации источника, 21-летним футболистом интересуются сразу миланский «Интер» и туринский «Ювентус». При этом и в самой «Фиорентине» не хотели бы продавать игрока и потому его цена, в случае если всё-таки флорентийский клуб решится на это, составит не менее 80 млн евро.

Отметим, в нынешнем сезоне Федерико Кьезо сыграл два матча в итальянской Серии А и не отметился в них никакими результативными действиями. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.