Барселона, Испания, , 15:44 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» может предложить своем аргентинскому нападающему Лионелю Месси новый контракт, который будет рассчитан до конца его игровой карьеры. Об этом 8 сентября сообщает El Mundo Deportivo.

Также сообщается, что такое решение принял президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу. При этом отмечается, что переговоры о таком бессрочном контракте с 32-летним футболистом ещё не начаты, однако президент каталонской команды поддерживает постоянный контакт с агентом и отцом игрока Хорхе Месси.

Отметим, действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. При этом в каталонском клубе считают, что Мессии продолжит свою игровую карьеру как минимум до 2022 года и после её закончить.