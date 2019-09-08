Абу-Даби, , 15:46 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов заработал рекордный в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) гонорар, победив на турнире UFC 242 в Абу-Даби американца Дастина Портье. Размер гонорара Нурмагомедова опубликован 8 сентября в официальном пресс-релизе UFC.

Хабиб Нурмагомедов Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно этим данным, общая сумма гонорара российского спортсмена составила 6 млн 90 тысяч долларов. Из них 6 млн — это гарантированный гонорар, 50 тысяч за выступление вечера и ещё 40 тысяч — за участия в активностях накануне боя.

При этом также Нурмагомедову полагаются выплаты за продажи платных трансляций поединка.

Кроме этого, известно, что заработок проигравшего в этом бою Дастина Порье составил только 290 тысяч долларов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боец Хабиб Нурмгомедов, являющийся чемпионом UFC в легком весе, досрочно победил американца Дастина Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Эта победа стала второй для него удачной защитой титула и 28-й победой без единого поражения в карьере.

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