Фошань, Китай, , 15:43 — REGNUM Мужская сборная России по баскетболу обыграла команду Венесуэлы в матче второго группового этапа на чемпионате мира по баскетболу 2019 года, проходящему в Китае.

Встреча прошла на паркете «Фошань Интернэшнл Спортс Арены» в Фошане и закончилась со счетом 69:60 в пользу российской сборной.

Наиболее результативным в составе сборной России стал Андрей Воронцевич, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 17 очками, 9 подборами и 5 результативными передачами.

У Венесуэлы самым результативным оказался Майкл Каррера, сумевший оформить в игре дабл-дабл с 19 очками и 10 подборами.

Отметим, данный поединок уже не имел значения для турнира, так в предыдущем туре второго группового этапа обе сборные уже потеряли шансы на выход в четвертьфинал турнира.