Манчестер, Великобритания, , 13:35 — REGNUM Защитник Димарджио Райт-Филлипс, являющийся сыном бывшего полузащитника футбольных клубов — лондонского «Челси» и «Манчестер Сити» — Шона Райт-Филлипса, подписал свой первый профессиональный контракт с «МС». Об этом сам 17-летний игрок написал 8 сентября в своем Instagram.

«Счастлив подписать профессиональный контракт», — написал Райт-Филлипс-младший, отметив, что теперь впереди у него много серьёзной работы.

Отметим, Димарджио Райт-Филлипс является воспитанником «МС» и играет в молодежном составе клуба. В минувшем сезоне сыграл в 22 матчах и отметился в них 4 голами и 11 результативными передачами.

Напомним, Шон Райт-Филлипс начал свою карьеру в составе «МС» в 1999 году, затем через 6 лет ушел в «Челси», а ещё через три года вернулся обратно. Также играл за клубы «Куинз Парк Рейнджерс», «Финикс Райзинг» и «Нью-Йорк Ред Буллз». В августе текущего года объявил об окончании своей игровой карьеры.