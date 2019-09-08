София, , 13:24 — REGNUM Бывший болгарский нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Валери Божинов перешёл в состав клуба «Ботев» из Враца (Болгария), сообщает 8 сентября пресс-служба клуба.

Также сообщается, что 33-летний игрок перешёл в состав болгарского клуба на правах свободного агента и заключил соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона.

Отметим, ранее Валери Божинов уже выступал за «Ботев» в 2018 году и в 12 матчах за клуб отметился 7 голами.

Напомним, за время своей профессиональной карьеры игрок выступал в таких клубах как флорентийская «Фиорентина», туринский «Ювентус», «Манчестер Сити», лиссабонский «Спортинг», «Верона» и других. Также сыграл в 43 матчах за сборную Болгарии и смог в них забить 6 мячей.