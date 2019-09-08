Хабаровск, , 12:52 — REGNUM Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обыграл хоккеистов «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра прошла на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске и закончилась победой гостей со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились нападающий Андрей Попов, удачно реализовавший большинство на 36-й минуте матча, и его чешский одноклубник — форвард Лукаш Седлак (49-я).

Автором единственной шайбы «Амура» стал защитник Валерий Васильев, сумевший на 59-й минуте отыграть один гол.

Отметим, по итогам встречи «Трактор» находится на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ с 5 очками. «Амур» там же с 1 очком замыкает таблицу, находясь на пятнадцатом месте.