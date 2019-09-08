Шэньчжэнь, Китай, , 12:51 — REGNUM Хоккейный пекинский клуб «Куньлунь Ред Старз» обыграл хоккеистов команды «Барыс» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла на льду Спортивного центра Универсиады в Шэньчжэне и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственной в матче встречи стал канадский форвард «Куньлунь» Итан Верек, отличившийся на 29-й минуте игры. При этом шайба была засчитана только после видеопросмотра, который должен был определить, правильно ли она пересекла ленточку ворот.

Также американский голкипер китайской команды Джереми Смит по итогам матча оформил свой первый шут-аут в КХЛ.

Отметим, по итогам игры клуб «Куньлунь» занимает с 4 очками седьмое место в турнирной таблице восточной конференции КХЛ. «Барс» там же с 2 очками на одиннадцатой позиции.