Манчестер, Великобритания, , 12:50 — REGNUM Полузащитник футбольного лондонского клуба «Челси» Дэнни Дринкуотер, играющий на правах аренды за английскую команду «Бернли», был жестоко избит у одного из ночных клубов Манчестера. Об этом 8 сентября сообщает The Sun.

По данным издания, 29-летний футболист проводил время в клубе Chinawhite и был выведен оттуда охраной за то, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он начал донимать своими приставаниями девушку другого футболиста — игрока клуба «Сканторп Юнайтед» Коси Нклера. На улице, куда он был выведен с помощью охранниками клуба, на игрока набросилось 6 человек, которые его избили, грозясь «переломать ему ноги».

В драке игроку рассекли лоб и разбили лицо, нанесли серьезную травму голеностопного сустава, а также наставили синяков, ушиб и ссадин на ногах и руках. Полиция подозревает Нклера в участии в избиении Дринкуотера .

Отметим, из-за нанесенных ему в драке травм игрок уже пропустил матч «Бернли» с «Ливерпулем» (3:0 в пользу «Ливерпуля»). Также ожидается, что он пропустит из-за этого ещё около месяца.