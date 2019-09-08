Турин, Италия, , 11:51 — REGNUM Футбольный туринский клуб «Ювентус» намеревается переманить в свой состав испанского голкипера команды «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, утверждает 8 сентября Mirror.

Как пишет источник, туринская команда собирается получить в свой состав 28-летнего испанца бесплатно, после окончания срока действия его текущего контракта с «МЮ».

Отметим, действующее соглашение между Давидом де Хеа и «МЮ» рассчитано до лета 2020 года. При этом руководство манчестерского клуба неоднократно пыталось подписать с игроком новый контракт, однако вратарь так и не принял ни одного из предложений «МЮ».

Напомним. Давид де Хеа перешёл в состав «МЮ» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». В минувшем сезоне сыграл за свой клуб в 38 матчах и пропустил в них 54 мяча.