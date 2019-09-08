Неаполь, Италия, , 11:49 — REGNUM Бельгийский нападающий футбольного клуба «Наполи» Дрис Мертенс собирается уйти из своей команды по окончании нынешнего сезона, утверждает 8 сентября La Repubblica.

По данным издания, действие нынешнего контракта 32-летнего игрока рассчитано до конца сезона 2019/20 и никаких переговоров о его продлении неаполитанский клуб на данный момент с футболистом не ведёт.

При этом отмечается, что услугами Мертенса интересуется брюссельский клуб «Андерлехт», а также команды из чемпионатов Китая и Японии.

Отметим, Дрис Мертенс перешёл в состав «Наполи» из голландского клуба ПСВ летом 2013 года за 9,48 млн евро. В нынешнем сезоне сыграл 2 матча в составе клуба в итальянской Серии А и отметился в них голом и результативной передачей.