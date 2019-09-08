Кито, , 11:48 — REGNUM Президент Эквадора Ленин Морено обратился к главам Перу и Колумбии с предложением совместно провести турнир мирового первенства по футболу в 2030 году. Соответствующую запись эквадорский лидер разместил 8 сентября в своем Twitter.

«Вчера я предложил президентам Ивану Дуке (главе Колумбии — прим.ИА REGNUM) и Мартину Вискарре (главе Перу — прим. ИА REGNUM) организовать чемпионат мира по футболу в Эквадоре, Колумбии и Перу в 2030 году», — написал в своём сообщении Ленин Морено.

Также президент Эквадора отметил, что он будет оказывать поддержку главе национальной федерации футбола и её главе — Франсиско Эгасу, для того чтобы добиться проведения такого чемпионата.

Отметим, следующий чемпионат мира по футболу состоится в Катаре в 2022 году, а в 2026 году чемпионат мира пройдет на территории Канады, Мексики и США.