Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Американский боец смешанного стиля Бен Аскрен, выступающий в полусредней весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), прокомментировал победу российского бойца Хабиба Нурмагомедова над своим соотечественником Дастином Порье. Соответствующую запись спортсмен из США разместил 8 сентября в своем Twitter.

«Черт, Хабиб заставил Порье сдаться! Зверь», — написал американец.

Также Аскрен отметил, что теперь он ждёт поединка между Хабибом Нурмагомедовым и ещё одним американским бойцом — Тони Фергюссоном, и что чем он раньше состоится, тем лучше.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье досрочно, проведя ему в третьем раунде удушающий прием и этим заставив капитулировать. Таки образом российский боец второй раз удачно защитил свой титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 28-ю без единого поражения победу в карьере.

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