Москва, , 10:45 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков встретится в поединке с представителем Бразилии Джуниором Дос Сантосом в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба UFC.

Также сообщается, что турнир UFC в Москве состоится 9 ноября нынешнего года и пройдет на «ЦСКА-Арене».

Отметим, в настоящее время в активе Александра Волкова 30 побед при 7 поражениях. У его будущего соперника 21 победа и 6 поражений на счету.

Напомним, ранее, 20 апреля текущего года, российский боец не смог принять участие в турнире UFC, проходившем в Санкт-Петербурге, из-за проблем со здоровьем.

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