Москва, , 10:44 — REGNUM Канадский нападающий хоккейного магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Брэндон Козун получил дисквалификацию на 2 матча за атаку арбитра, сообщает 8 сентября официальный сайт КХЛ.

Такое решение принято после рассмотрения спортивно-дисциплинарным комитетом лиги эпизода третьего периода матча регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и подмосковным «Витязем», когда Козун во время игры зацепил одного из арбитров клюшкой.

Последнее было квалифицировано как нарушение п. 1.31. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Умышленно хватает, трогает, отталкивает, толкает, совершает подножку против судьи») и в результате игрок получил двухматчевую дисквалификацию, а также будет подвергнут денежному штрафу.

Отметим, таким образом 29-летний нападающий пропустит матчи регулярного чемпионата «Магнитки» екатеринбургским «Автомобилистом» (9 сентября) и нижнекамским «Нефтехимиком» (11 сентября).