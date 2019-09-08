Сан-Хосе, США, , 10:22 — REGNUM Титульный бой за звание чемпиона промоушна Bellator между американским бойцом смешанного стиля (ММА) Райаном Бейдером и французом Чейком Конго на турнире Bellator 226, проходившем в Сан-Хосе, признан несостоявшимся.

Бой был остановлен в первом раунде, когда, начавший поединок с активного прессинга соперника, Бейдер попал своему оппоненту пальцем в глаз и последний из-за этого не смог продолжать поединок. В итоге бой был признан несостоявшимся.

Отметим, это был первый выход Райана Бейдера на ринг после победы над российским бойцом Федором Емельяненко, одержанной им в январе текущего года в финале гран-при Bellator.