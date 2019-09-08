Монако, , 09:46 — REGNUM Экс-форвард сборной Франции по футболу Людовик Жюли возвратился в состав футбольного клуба «Монако», сообщает 8 сентября пресс-служба команды.

По данным пресс-службы, бывший 43-летний футболист стал ассистентом главного наставника второго состава «Монако», который в настоящее время играет в четвертом по уровню дивизионе Франции и занимает в чемпионате после пяти туров предпоследнее место.

Напомним, Людовик Жюли выступал в составе «Монако» во время своей игровой карьеры с 1998 по 2004 и с 2011 по 2012 год. За это время он сыграл за клуб в 264 матчах и отметился в них 67 мячами и 11 голевыми передачами. Также выступал за клубы «Лион», «Рома», «Лорьян», «Пари Сен-Жермен» и «Барселона».