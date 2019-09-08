Лас-Вегас, США, , 09:46 — REGNUM Российский боксер Сергей Ковалев, являющийся чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), практически достиг договоренности с мексиканцем Саулем Альваресом, являющимся чемпионом Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), о проведении боя.

Об этом 8 сентября сообщил в своём Twitter журналист The Athletic Майк Коппинджер.

Также сообщается, что предполагаемый поединок состоится 2 ноября текущего года в Лас-Вегасе на ринге арены «Ти-мобайл». Ожидается, что официально о поединке будет объявлено на следующей неделе.

Отметим, ранее российский боксер отказался от проведения боя с Саулем Альваресом ради поединка с представителем Британии Энтони Ярдом, которого он нокаутировал в 11 — раунде во время вечера профессионального бокса в Челябинске.