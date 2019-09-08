Махачкала, , 09:48 — REGNUM Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, после победы на турнире UFC 242 в Абу-Даби российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, выложил в своё Instagram видео ночного Дагестана, празднующего победу Хабиба.

«Дагестан прямо сейчас», — написал в прикрепленном к видео сообщении глава UFC.

https://www.instagram.com/p/B2IJHa4FVXz/

На запечатленных кадрах видно, что улицы Махачкалы заполнены машинами и радующимися победе российского спортсмена людьми, также видно несколько машин правоохранительных органов, следящих за соблюдением порядка. При этом в городе чувствуется атмосфера общего праздника.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби, второй раз защитив свой титул чемпиона UFC в легком весе и одержав 28-ю победу без единого поражения в карьере.

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