Сен-Дени, Франция, , 07:33 — REGNUM Мужская сборная Франции по футболу разгромила команду Албании в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020.

Игра прошла на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и закончилась победой хозяев с разгромным счетом 4:1.

Главным героем матча стал французский полузащитник Кингсли Коман, дважды поразивший ворота соперника и этим оформивший в матче дубль (8-я, 68-я минуты). Еще по мячу забили форвард Оливье Жиру (27-я) и хавбек Нанитамо Иконе (85-я).

У албанцев удачным исполнением пенальти отметился форвард Сокол Чикалеши, отправивший свой мяч в ворота сборной Франции, ставший «голом престижа», в скомпенсированное время игры.

Также на 37-й минуте французский форвард Антуан Гризманн не смог реализовать пенальти, назначенный в ворота албанцев.

Отметим, в турнирной таблице группы Н Евро-2020 лидирует сборная Франции, набравшая 12 очков. Албания с 6 очками на четвертом месте.