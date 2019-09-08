Ливерпуль, Великобритания, , 07:54 — REGNUM Голландский защитник футбольного клуба «Ливерпуль» Вирджил ван Дейк подпишет со своей командой новый контракт, сообщает 8 сентября Mirror.

По информации источника, руководство клуба и 28-летний футболист согласовали контракт сроком на шесть лет и повышенной заработной платой игрока. При этом текущий контракт ван Дейка рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, в нынешнем сезон Вирджил ван Дейк сыграл за «Ливерпуль» в 6 матчах и отметился в них 1 голом и 1 результативной передачей.